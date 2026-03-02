В новия каталог брошура на Be Fit ще откриете: LIFE EXTENTION NAD+Cell Формула за клетъчен метаболизъм и енергия 30 капсули – цена 67,90 €; DOCTOR’S BEST CoQ10 Коензим Q10 с БИО ПЕРИН забавя процесите на стареене 60 капсули – цена 22,50 €; BELENE SILICIUM ANTI-AGE за Добавка за красива кожа със силиций и Витамин С 30 таблетки – цена 11,80 €; SKINGAIN Original Колаген тип 182 с витамин С и Хиалурон 30 сашета – цена 23,85 € и много други.

Представяме ви промоциите на верига дрогерии Be Fit.

В магазините може да намерите както био и медицинска, така и декоративна козметика, диетични и био храни, медикаменти, бебешки храни и много други продукти за вашето ежедневие. Ако не знаете какво ще е най-добро за вас, винаги може да попитате отзивчивите консултанти.

Дрогерии Be Fit ще откриете в София, в квартал Младост 1 и в квартал Гео Милев.

За повече информация, моля посетете сайта на Be Fit: www.befit.bg

Be Fit Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2026