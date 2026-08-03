В новия каталог-брошура на Be Fit ще откриете: EYE FACTORS FORMULA Формула с растителни екстракти в подкрепа на зрението 90 капсули – 9,75 €; BIOHERBA LUTEIN & ZEAXANTHIN Добавка за добро зрение с лутеин, зеаксантин и витамин А 100 капсули – 9,90 €; DOPPELHERZ Aktiv Витамини за очи с Омега-3 мастни киселини, Лутеин и Зеаксантин 30 капсули – 8,20 €; NATURAL FACTORS RX OMEGA-3 MAXIMUM Рибено масло с тройна концентрация 150 капсули – 46,25 €; NOW OMEGA 3-6-9 Мастни киселини от ленено масло, вечерна иглика, касис и рапица 100 дражета – 11,40 €; MARNYS OMEGACOD Рибно масло и витамин Е 510 мг, 60 капсули – 9,50 €; NATROCEUTICS GLUTATHIONE SOD Глутатион 30 капсули – 51,70 €; DOCTOR’S BEST CoQ10 Коензим Q10 с BIOPERINE 60 капсули – 21,25 €; SWANSON DAILY ANTIOXIDANT BOOST Антиоксидантна формула 60 капсули – 18,25 €; SOLGAR VITAMIN A 5000 IU Витамин А 100 таблетки – 16,10 €; JAMIESON E 100 IU Витамин Е 100 капсули – 11,80 €; NATURE’S WAY VITAMIN C Витамин С и Шипка 100 капсули – 10,30 € и много други.
Представяме ви промоциите на верига дрогерии Be Fit.
В магазините може да намерите както био и медицинска, така и декоративна козметика, диетични и био храни, медикаменти, бебешки храни и много други продукти за вашето ежедневие. Ако не знаете какво ще е най-добро за вас, винаги може да попитате отзивчивите консултанти.
Дрогерии Be Fit ще откриете в София, в квартал Младост 1 и в квартал Гео Милев.
За повече информация, моля посетете сайта на Be Fit: www.befit.bg
Be Fit Каталог-Брошура 01 Август – 31 Август 2026