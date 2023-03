Промоцията Women’s day идва в Златна Рибка с отстъпки за 8 март!

Пазарувайте сега и спестете до -20% отстъпка на световни топ марки:

🌸 L’Alga -20%

🌸 PHILIP KINGSLEY -20%

🌸 Kérastase -20%

🌸 Macadamia Beauty -20%

🌸 CHI -20%

🌸 BioSilk -20%

🌸 LAKME -20%

🌸 NEUMA -20%

🌸 ECRU New York -20%

🌸 O’right -20%

🌸 MKS Eco -20%

🌸 Mediceuticals -20%

🌸 OLIOSETA -20%

🌸 SuperPlex -20%

🌸 Andreia Professional -20%

🌸 BOSLEY -20%

🌸 Compagnia del Colore -20%

🌸 Dr. Pawpaw -20%

🌸 Lucetherapy -20%

🌸 Emera Blue -20%

🌸 Ellwo -20% (не важи за Body Care За ръце и тяло)

🌸 FLOREVE Paris -20%

🌸 Emma Hardie -20%

🌸 Dessata -20%

🌸 Permesse -20%

🌸 Touch Treat -20%

🌸 West Barn Co. -20%

🌸 IKOO -20%

🌸 JOC -20%

🌸 Ceriotti -20%

🌸 PHYRIS -20%

🌸 PLATINUM -20%

🌸 PureSilk -20%

🌸 APHOGEE -20%

🌸 BARBASOL -20%

🌸 BEARD MONKEY -20%

🌸 AKYTANIA -20%

🌸 ColorpHlex -20%

🌸 Contempora -20%

🌸 Eprouvage -20%

🌸 Linecure -20%

🌸 Little Green -20%

🌸 MAKEDA Botanics -20%

🌸 ROZOBER – 20%

🌸 MilkShake -20%

🌸 Label.m -20%

🌸 Rene Furterer -20% (без промо предложения и комплекти)

🌸 Phyto Против косопад -20%

🌸 FOREO -15%

🌸 Brave New Hair -10%

Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com

Zlatnaribka.com Промоция Women’s Day 06 Март – 08 Март 2023

