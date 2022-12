Zlatnaribka.com Промоция Hello 2023 30 Декември 2022 – 02 Януари 2023

Да посрещнем новата 2023 г. с – 20% отстъпка на избрани марки от Златна Рибка! Сега може да сбъднете всичките си желания за красиви коса и кожа с избраните предложения. Открийте топ марки с -20% отстъпка:

L’Alga – 20%

CHI – 20%

PHILIP KINGSLEY – 20%

Macadamia Beauty – 20%

LAKME – 20%

OLIOSETA – 20%

Kerastase – 20%

BioSilk – 20%

O’Right – 20%

MKS Eco – 20%

Dr. Pawpaw – 20%

ECRU New York – 20%

Mediceuticals – 20%

Moroccanoil – 20% с код MO20

Permesse – 20%

Loreal Professionnel – 20%

Compagnia del Colore – 20%

Dessata – 20%

Ellwo – 20%

Superplex – 20%

Akytania – 20%

IKOO – 20%

ApHogee – 20%

Beard monkey – 20%

Emera Blue – 20%

Emma Hardie – 20%

Beyond Glow – 20%

Biolage – 20%

BOSLEY – 20%

Brave New Hair – 20%

Contempora – 20%

Eprouvage – 20%

Floreve Paris – 20%

Foreo – 20%

JOC – 20%

JOICO – 20% с код JO20

Label.M – 20%

Wella Professionals – 20%

Londa professional – 20%

Lucetherapy – 20%

MAKEDA Botanics – 20%

Matrix – 20%

Milkshake – 20%

Napura – 20%

Neuma – 20%

Olaplex – 20%

Orofluido – 20%

PHYRIS – 20%

Platinum – 20%

Redken – 20%

Linecure – 20%

Little green – 20%

Uniq one – 20%

West Barn Co. – 20%

CBD Daily – 20%

Cocosolis – 20%

ColorpHlex – 20%

ROZOBER – 20%

Suga Buba – 20%

Grown alchemist – 20%

Phyto (важи за серии Phytovolume, Phytokeratinе, Phytocolor и боя за коса) – 20%

Touch treat – 20%

OPI – 20%

Aglique -20%

Fromm -20%

Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com

