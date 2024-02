Zlatnaribka.com Промоция Свети Валентин 12 Февруари – 14 Февруари 2024

Отпразнувайте любовта към косата си с новата промоция на Златна Рибка – Love is in the hair! Спестете -14% отстъпка на любими марки:

OLIOSETA (не важи за комплекти) – 14%

LAKME (не важи за серия Deep Care и боя за коса Chroma) – 14%

Macadamia Professional – 14%

Colorproof – 14%

PHILIP KINGSLEY (не важи за хранителни добавки) – 14%

Bosley – 14%

Sendo – 14%

Touch Treat – 14%

Mediceuticals – 14%

O’right – 14%

Compagnia del Colore – 14%

Contempora – 14%

Dessata – 14%

Platinum – 14%

IKOO – 14%

Dr. Pawpaw серия за коса It Does It All – 14%

Linecure – 14%

Eprouvage – 14%

Little Green – 14%

ColorpHlex – 14%

MAKEDA Botanics – 14%

Napura – 14%

PHYTO – 14%

Rene Furterer – 14%

Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com



