Zara дава старт на зимните си намаления! Ще намерите оферти като: ДЪЛГО ПУХЕНО ЯКЕ ZW COLLECTION – цена 117,33 лв /59,99 EUR; ДЪЛЪГ АНОРАК С БЛЕСТЯЩ ЕФЕКТ – цена 117,33 лв /59,99 EUR; НЕПРОМОКАЕМО И ВЕТРОУСТОЙЧИВО ПУХЕНО ЯКЕ С КАЧУЛКА – цена 89,95 лв /45,99 EUR; НЕПРОМОКАЕМ ВЕТРОУСТОЙЧИВ АНОРАК С БЛЕСТЯЩ ЕФЕКТ – цена 70,39 лв /35,99 EUR; ДЪЛГО КАРАКУЛЕНО ПАЛТО ZW COLLECTION – цена 176,01 лв /89,99 EUR; ТРИКОТАЖЕН ПУЛОВЕР OVERSIZE – цена 31,27 лв /15,99 EUR; ВАТИРАН АНОРАК С ЕФЕКТ НА КОЖА, НЕПРОМОКАЕМ И ВЕТРОУСТОЙЧИВ – цена 70,39 лв /35,99 EUR и много други.

Разгледайте тенденциите за април на модния гигант Зара. Предложенията са за дамски и мъжки в меки, пастелни тонове за пролетно настроение.

Зара е една от най-големите международни модни компании. Тя принадлежи към групата Inditex, едни от най-големите разпространители в света.

Магазините на Зара можете да намерите в големите търговски центрове, в градовете: София, Варна и Стара Загора.

За повече информация, моля посетете уебсайта на Зара: www.zara.com



Zara Зимно Намаление 2025/2026