В новата промоция на Yettel ще откриете: APPLE iPhone Air 5G 256GB – ценa 2249 лв.; Samsung Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB В наличност онлайн Изискана форма, която затвърждава дизайнерската идентичност на серията Galaxy S Motorola MOTOROLA Razr 50 Ultra 5G 512GB Ограничена наличност онлайн – цена 1329 лв.; HUAWEI HUAWEI Watch GT 5 41mm White Leather Sharp-Edged дизайн. 1.32-инчов AMOLED дисплей. До 1 седмица животна батерията Цена на лизинг – цена 17,99 лв.; Apple Watch S10 46mm Aluminium Case with Sport Band 1.96″ широкоъгълен Always‑On Retina LTPO3 дисплей. Максимална яркост до 2000 нита – цена 699,99 лв.; Apple Watch S10 42mm LTE Aluminium Case with Sport Loop С титаниев корпус. Можеш да следиш здравето си по всяко време и навсякъде – цена 879,99 лв. и много други.

Yettel Промоция Черен Петък 05 Ноември – 25 Ноември 2025