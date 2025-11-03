Yettel Промоция Черен Петък 05 Ноември – 25 Ноември 2025

Публикувано в на 5 ноември 2025 Mladen

В новата промоция на Yettel ще откриете: APPLE iPhone Air 5G 256GB – ценa 2249 лв.; Samsung Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB В наличност онлайн Изискана форма, която затвърждава дизайнерската идентичност на серията Galaxy S Motorola MOTOROLA Razr 50 Ultra 5G 512GB Ограничена наличност онлайн – цена 1329 лв.; HUAWEI HUAWEI Watch GT 5 41mm White Leather Sharp-Edged дизайн. 1.32-инчов AMOLED дисплей. До 1 седмица животна батерията Цена на лизинг – цена 17,99 лв.; Apple Watch S10 46mm Aluminium Case with Sport Band 1.96″ широкоъгълен Always‑On Retina LTPO3 дисплей. Максимална яркост до 2000 нита – цена 699,99 лв.; Apple Watch S10 42mm LTE Aluminium Case with Sport Loop С титаниев корпус. Можеш да следиш здравето си по всяко време и навсякъде – цена 879,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония и интернет в новия каталог на Yettel.

Разгледайте всички актуални промо брошури и каталози на Yettel тук.

Представителствата на Yettel ще откриете в 155 магазина, в 100 града в цялата страна.

За повече информация, моля посетете сайта на Yettel: www.yettel.bg

