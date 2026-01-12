Yettel Каталог-Брошура 12 Януари – 31 Януари 2026

Публикувано в на 12 януари 2026

В новата промоция на Yettel ще откриете: Samsung S25 5G 128GB 0.00 € 0.00 лв. / месец с Total Unlimited 30 Изчерпан онлайн – Промо цена за първите 6 месеца. Цена за оставащите 18 месеца: 34.76 € 67.98 лв. / месец; Samsung S25 5G 256GB 0.00 € 0.00 лв. / месец с Total Unlimited 30 Изчерпан онлайн – Промо цена за първите 6 месеца. Цена за оставащите 18 месеца: 38.65 € 75.59 лв. / месец; Samsung S25 Edge 5G 256GB 0.00 € 0.00 лв. / месец с Total Unlimited 30 – Промо цена за първите 6 месеца. Цена за оставащите 18 месеца: 46.01 € 89.99 лв. / месец и много други.

Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония и интернет в новия каталог на Yettel.

Разгледайте всички актуални промо брошури и каталози на Yettel тук.

Представителствата на Yettel ще откриете в 155 магазина, в 100 града в цялата страна.

За повече информация, моля посетете сайта на Yettel: www.yettel.bg

