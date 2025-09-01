Yettel Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2025

Публикувано в на 3 септември 2025

В новия каталог-брошура на Yettel ще откриете: Нов смартфон или смарт часовник? Да! И да! Вземи устройство по твой избор. И не плащай вноски за първите 3 месеца; Комбинирай любимите си устройства: Samsung Galaxy S25 5G 256GB + Samsung Galaxy Buds3 Pro 0 лв. | 0 евро за първите 3 месеца 97,48 лв./мес. | 49,84 евро/мес. за оставащия период от договора с Total Unlimited 400; XIAOMI Redmi Note 14 Pro 256GB + XIAOMI Redmi Watch 5 0 лв. | 0 евро за първите 3 месеца 26,58 лв./мес. | 13,59 евро/мес. за оставащия период от договора с Total Unlimited MAX

Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония и интернет в новия каталог на Yettel.

Разгледайте всички актуални промо брошури и каталози на Yettel тук.

Представителствата на Yettel ще откриете в 155 магазина, в 100 града в цялата страна.

За повече информация, моля посетете сайта на Yettel: www.yettel.bg

