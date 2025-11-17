В новата промоция на Vivre ще откриете: Тъмно сива метална стойка за цветя Bamir 43x22x98 см – цена 55,00 лв.; Зелен и златист стенен часовник Timeline 40×5 см – цена 45,64 лв.; SoBuy входна етажерка за обувки, мебели за обувки, пейка за обувки FSR80-SG – цена 159,28 лв.; Многофункционална острилка за ножове и ножици, черна и червена, 4 нива, KU01 – цена 4,30 лв.; Vikir Естествена бамбукова закачалка за дрехи 80x35x174 см – цена 103,00 лв.; Черна метална и кафява дървена стойка за цветя 30x30x106.5 см – цена 70,00 лв. и много други.

Vivre.bg е един от най-големите онлайн магазини в България, специализиран в обзавеждането и декорацията на дома. Тук ще откриете мебели и аксесоари на най-различни дизайнери, като селекцията се мени с всяка акция, която трае определен брой дни.

Разгледайте всички акции с промоции на онлайн магазини Vivre тук.

За повече информация, моля посетете уебсайта на Vivre: www.vivre.bg



Vivre Промоция Black Deals 17 Ноември – 23 Ноември 2025