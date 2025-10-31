В новата промоция на TV Boutique ще намерите: Skydreams Heating & Cooling Massage Seat Cushion – масажна седалка В наличностSKU ZD0003146 – ценa 299 лв.; Royalty Line Kitchen Machine Red PKM1600 – кухненски робот В наличностSKU ZD0003202 – цена 229 лв.; Dormeo Memosan Pillow Anatomic 50/30- възглавница с мемори пяна 3 слоя В наличностSKU ZD0003204 – цена 79 лв.; Insect Killer Lamp Noveen IKN20 – лампа против насекоми – цена 89 лв.; Sensor for Weather station ME1296 – сензор за метеорологична станция – цена 9,90 лв.; Multifunctional Aerator XL3001 – многофункционален аератор за смесител – цена 24,90 лв.; SkyDreams Aloe Vera P&D Set 150/200- комплект завивка + възглавница- цена 159 лв.; Skydreams Comfort Gel Summer Edition Blue – летни чехли с гел подметка – цена 29,90 лв. и много други.
TV Boutique е една от най-големите телешопинг компании в България. Компанията предлага иновативни продукти на изключителни цени в категориите: Дом, Здраве, Красота, Дрехи, Спорт и Хоби.
За повече информация, моля посетете сайта на TV Boutique: www.tvboutique.bg
TV Boutique Промоция Black Friday 01 Ноември – 30 Ноември 2025