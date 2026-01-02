TV Boutique Промоция 01 Януари – 31 Януари 2026

През този месец в TV Boutique ще откриете промоции на:

– Мобилна система за отопление и охлаждане + Супер практичен подарък: Мини безжична прахосмукачка и духалка

– Copper Chef Голям квадратен тиган с кошница за пържене, решетка за пара и капак

– Комфорт за вашите крака – Пантофи с гел анти-умора

– Nutrify – Приготви си 100% натурално ядково мляко само за няколко минути

TV Boutique е една от най-големите телешопинг компании в България. Компанията предлага иновативни продукти на изключителни цени в категориите: Дом, Здраве, Красота, Дрехи, Спорт и Хоби.

За повече информация, моля посетете сайта на TV Boutique: www.tvboutique.bg



