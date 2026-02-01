TV Boutique Промоция 01 Февруари – 28 Февруари 2026

В новата промоция на TV Boutique ще откриете:
– БЪРЗО, ВКУСНО, ЗДРАВОСЛОВНО С ГРИЛ С НЕЗАЛЕПВАЩО МЕДНО ПОКРИТИЕ
– МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ + СУПЕР ПОДАРЪК Компактен уред за бързо готвене
– ЕЛЕКТРИЧЕСКА СУШИЛНЯ ЗА ДРЕХИ ВЕРТИКАЛНА И КОМПАКТНА
– ГОЛЯМ КВАДРАТЕН ТИГАН С КОШНИЦА ЗА ПЪРЖЕНЕ, РЕШЕТКА ЗА ПАРА И КАПАК

TV Boutique е една от най-големите телешопинг компании в България. Компанията предлага иновативни продукти на изключителни цени в категориите: Дом, Здраве, Красота, Дрехи, Спорт и Хоби.

За повече информация, моля посетете сайта на TV Boutique: www.tvboutique.bg

