The Body Shop Промоция Woman’s Day 08 Март – 10 Март 2024

Публикувано в на 8 март 2024 admin

В новата промоция на The Body Shop ще откриете -20% отстъпка за Деня на Жената: Комплект Choice Cherry Blossom DUO AR24 – цена 31,92 лв.; Комплект British Rose чантичка AR24 – цена 28,72 лв.; Комплект Бадемово мляко Treats AR24 – цена 15,92 лв.; Комплект Кокос Medium AR24 – цена 71,92 лв.; Комплект Крем за ръце Trio AR24 – цена 30,32 лв.; Двуфазен серум за лице Витамин Е – цена 31,92 лв. и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg

The Body Shop Промоция Woman's Day 08 Март - 10 Март 2024
The Body Shop Промоция Woman’s Day 08 Март – 10 Март 2024

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