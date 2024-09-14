The Body Shop Промоция Back to School 13 Септември – 15 Септември 2024

Публикувано в на 14 септември 2024 admin

В новата промоция на The Body Shop ще откриете: -20% отстъпка на всичко, специално за новата учебна година: Успокояващ лосион за тяло Бадемово мляко – цена 20,72 лв.; Серум за лице Edelweiss – цена 47,92 лв.; Подхранващо масло за тяло Шеа – цена 31,92 лв.; Почистваща маска за лице Хималайски въглен – цена 33,52 лв.; Омекотяващ ексфолиант за тяло Ягода – цена 21,52 лв.; Йогурт за тяло Бадемово мляко – цена 20,72 лв. и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg

The Body Shop Промоция Back to School 13 Септември – 15 Септември 2024
The Body Shop Промоция Back to School 13 Септември – 15 Септември 2024

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