В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Крем за ръце за много суха кожа Коноп – цена 9,73 лв.; Сапун Моринга – цена 4,83 лв.; Сапун Шеа – цена 4,14 лв.; Озаряващ и хидратиращ крем за лице Витамин C – цена 29,33 лв.; Душ гел за мъже Arber – цена 11,13 лв.; Сапун Розов грейпфрут – цена 4,83 лв.; Успокояващ крем за ръце Бадемово мляко – цена 9,73 лв.; Гел за след бръснене Maca Root & Aloe – цена 14,69 лв. и много други.

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The Body Shop Промоция 31 Януари – 02 Февруари 2025