The Body Shop Промоция 31 Януари – 02 Февруари 2025

Публикувано в на 31 януари 2025 admin

В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Крем за ръце за много суха кожа Коноп – цена 9,73 лв.; Сапун Моринга – цена 4,83 лв.; Сапун Шеа – цена 4,14 лв.; Озаряващ и хидратиращ крем за лице Витамин C – цена 29,33 лв.; Душ гел за мъже Arber – цена 11,13 лв.; Сапун Розов грейпфрут – цена 4,83 лв.; Успокояващ крем за ръце Бадемово мляко – цена 9,73 лв.; Гел за след бръснене Maca Root & Aloe – цена 14,69 лв. и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg

The Body Shop Промоция 31 Януари - 02 Февруари 2025
The Body Shop Промоция 31 Януари – 02 Февруари 2025

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