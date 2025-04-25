В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Нощна маска за лице против несъвършенства Чаено дърво 75 ml – цена 21,52 лв.; Почистваща маска за лице Хималайски въглен 75 ml – цена 35,12 лв.; Ексфолиант за лице Чаено дърво 3-in-1 125 ml – цена 19,12 лв.; Маска за лице успокояваща Бадемово мляко и овес 75 ml – цена 35,12 лв.; Освежаваща маска за лице British Rose 75 ml – цена 35,12 лв.; Нощен крем за лице Витамин Е 50 ml – цена 29,52 лв. и много други.

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The Body Shop Промоция 25 Април – 27 Април 2025