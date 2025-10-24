В новата‎ промоция на The Body Shop ще намерите: Коледен календар Core XM25 24 очарователни изненади Перфектният подарък И тази година класическият коледен календар Core ще бъде един от най-желаните подаръци! Зарадвайте себе си или близък човек с изненадите, които е скрил и направете отброяването на дните до Коледа още по-забавно, отваряйки 24-те козметични изненади – ценa 140,66 лв.; Комплект Black Musk Collection XM25 Подаръчен комплект Топъл, елегантен аромат Веган- цена 85,90 лв.; Комплект British Rose Treats Intro XM25 Подаръчен комплект 96 часа хидратация Флорален аромат – цена 18,62 лв.; Серум за мигли и вежди Long Game 4 ml За по-плътно изглеждащи вежди и мигли Видими резултати след 4 седмици С ямайско черно рициново олио – цена 29,58 лв.; Фиксиращ спрей за грим All Day Long 100 ml Задържа перфектния вид на грима до 8 часа Хидратира Защитава от синята светлина на екраните – цена 28,01 лв. и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg



The Body Shop Промоция 24 Октомври – 26 Октомври 2025