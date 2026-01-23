В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Крем за ръце Shea and Plum 30 ml – цена 3.95 €; Крем за ръце Sugar Pumpkin 30 ml – цена 3.95 €; Душ гел Sugar Pumpkin 250 ml – цена 4.45 €; Крем за ръце Shea and Goldenberry 30 ml – цена 3.95 €; Масло за тяло Sugar Pumpkin 200 ml – цена 10.95 €; Масло за устни Розов грейпфрут 10 ml – цена 3.45 €; Масло за тяло Bluebell 200 ml – цена 10.95 €; Енергизиращо масло за тяло Розов грейпфрут 50 ml – цена 3.95 €; Крем за ръце Shea and Shaffron 30 ml – цена 3.95 € и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg



The Body Shop Промоция 23 Януари – 25 Януари 2026