The Body Shop Промоция 23 Февруари – 25 Февруари 2024

Публикувано в на 23 февруари 2024 admin

В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Нежен почистващ гел за лице Витамин Е – цена 16,72 лв.; Хидратиращ тоник за лице Витамин Е – цена 16,72 лв.; Интензивен хидратиращ крем за лице Витамин C – цена 33,52 лв.; Дезодорант стик мъжки Maca Root & Aloe – цена 10,32 лв.; Парфюмно олио White musk – цена 36,72 лв.; Спрей за тяло Ягода – цена 17,52 лв. и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg

The Body Shop Промоция 23 Февруари - 25 Февруари 2024
The Body Shop Промоция 23 Февруари – 25 Февруари 2024

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