В новата промоция на The Body Shop ще откриете до – 20% отстъпка на всичко. Тук ще намерите: Йогурт за тяло Моринга ЗА НОРМАЛНА И СУХА КОЖА АБСОРБИРА СЕ МИГНОВЕНО ВЕГАН – ценa 20,72 лв.; Масло за тяло Vanilla Pumpkin ЗА НОРМАЛНА И СУХА КОЖА 72 ЧАСА ХИДРАТАЦИЯ ВЕГАН – цена 31,92 лв.; Сапун за ръце Хвойна от Балканите Spa of the World ТОПЪЛ АРОМАТ ВЕГАН – цена 11,92 лв.; Сапун за ръце British Rose 275 ml ФЛОРАЛЕН АРОМАТ ВЕГАН – цена 11,92 лв. и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

The Body Shop Промоция 21 Април – 23 Април 2023