В новата промоция на The Body Shop ви очакват до -20% отстъпки на всичко! Тук ще намерите: Нощна маска за лице против несъвършенства Чаено дърво – ЗА МАЗНА И ПРОБЛЕМНА КОЖА, ПОЧИСТВА, ВЕГАН – цена 22,32 лв.; Почистващо масло за лице Лайка – ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА, НЕЖНО ПРЕМАХВА ГРИМ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ, ВЕГАН – цена 20,72 лв.; Почистваща маска за лице Хималайски въглен – ПОЧИСТВА МАЗНАТА КОЖА, ОЗАРЯВА, ОТПУШВА ПОРИТЕ – цена 33,52 лв. и много други.

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The Body Shop Промоция 07 Юли – 09 Юли 2023