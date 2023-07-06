The Body Shop Промоция 07 Юли – 09 Юли 2023

Публикувано в на 7 юли 2023 Mladen

В новата промоция на The Body Shop ви очакват до -20% отстъпки на всичко! Тук ще намерите: Нощна маска за лице против несъвършенства Чаено дърво – ЗА МАЗНА И ПРОБЛЕМНА КОЖА, ПОЧИСТВА, ВЕГАН – цена 22,32 лв.; Почистващо масло за лице Лайка – ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА, НЕЖНО ПРЕМАХВА ГРИМ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ, ВЕГАН – цена 20,72 лв.; Почистваща маска за лице Хималайски въглен – ПОЧИСТВА МАЗНАТА КОЖА, ОЗАРЯВА, ОТПУШВА ПОРИТЕ – цена 33,52 лв. и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg

The Body Shop Промоция 07 Юли - 09 Юли 2023
The Body Shop Промоция 07 Юли – 09 Юли 2023

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