The Body Shop Промоция 07 Ноември – 09 Ноември 2025

В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Комплект Масло за устни Trio XM25 Подаръчен комплект Грижа за устните Веган – цена 32.70лв. / 16.72€; Коледен календар Ultimate XM25 25 очарователни изненади Перфектният подарък – цена 250.19лв. / 127.92€; Комплект Collection CFT XM25 Подаръчен комплект с грижа за тялото За суха и нормална кожа Веган – цена 49.91лв. / 25.52€; Комплект Plum Mini чантичка XM25 Подаръчен комплект Грижа за тялото Плодов и празничен Веган – цена 29.58лв. / 15.12€ и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg

