В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Нощна маска за лице против несъвършенства Чаено дърво – цена 22,32 лв.; Почистваща маска за лице Хималайски въглен – цена 33,52 лв.; Ексфолиант за лице Чаено дърво 3-in-1 – цена 16,72 лв.; Йогурт за тяло Моринга – цена 20,72 лв.; Серум за лице против несъвършенства Чаено дърво – цена 25,52 лв.; Почистваща маска за лице Хималайски въглен – цена 11,92 лв.; Крем за ръце за много суха кожа Коноп – цена 23,92 лв. и много други.

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The Body Shop Промоция 02 Август – 18 Август 2024