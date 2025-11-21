В новата промоция за Черен Петък на The Body Shop ще откриете: Black Weekend Sale с от -30 отстъпка на всичко! Акцията е валидна от 21 до 23.11.2025 г. за всички артикули във физическите магазини и онлайн на www.thebodyshop.bg

Промоцията не се комбинира с други отстъоки, ваучери и намаления.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg



The Body Shop Промоция Черен Петък 21 Ноември – 23 Ноември 2025