В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Комплект Heart AR26 Подаръчен комплект с грижа за тялото За нормална кожа Веган – цена 20.72 €; Душ гел Дива къпина 250 ml Плодово-флорален аромат Веган С алое вера – цена 7.12 €; Масло за тяло Дива къпина 200 ml Плодово-флорален аромат Веган С масло от шеа – цена 17.52 €; Масло за тяло Фурми и мед 200 ml Изкусителен и изискан аромат Веган С масло от шеа – цена 17.52 €; Крем за ръце Смокиня и шамфъстък 30 ml Кадифен и изтънчен Веган С масло от шеа – цена 6.32 €; Йогурт за тяло Дива къпина 200 ml Плодово-флорален аромат Веган С алое вера и хиалуронова киселина – цена 11.92 € и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg



The Body Shop Промоция Свети Валентин 13 Февруари – 15 Февруари 2026