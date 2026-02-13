The Body Shop Промоция Свети Валентин 13 Февруари – 15 Февруари 2026

Публикувано в на 13 февруари 2026

В новата промоция на The Body Shop ще откриете: Комплект Heart AR26 Подаръчен комплект с грижа за тялото За нормална кожа Веган – цена 20.72 €; Душ гел Дива къпина 250 ml Плодово-флорален аромат Веган С алое вера – цена 7.12 €; Масло за тяло Дива къпина 200 ml Плодово-флорален аромат Веган С масло от шеа – цена 17.52 €; Масло за тяло Фурми и мед 200 ml Изкусителен и изискан аромат Веган С масло от шеа – цена 17.52 €; Крем за ръце Смокиня и шамфъстък 30 ml Кадифен и изтънчен Веган С масло от шеа – цена 6.32 €; Йогурт за тяло Дива къпина 200 ml Плодово-флорален аромат Веган С алое вера и хиалуронова киселина – цена 11.92 € и много други.

Разгледайте красивите и ароматни предложения на козметични продукти от The Body Shop.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини The Body Shop тук.

За повече информация, моля посетете сайта на The Body Shop: https://www.thebodyshop.bg

The Body Shop Промоция Свети Валентин 13 Февруари – 15 Февруари 2026
The Body Shop Промоция Свети Валентин 13 Февруари – 15 Февруари 2026

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Аптеки ПроФарма Каталог-Брошура от 10 Февруари 2026 Аптеки ПроФарма Каталог-Брошура от 10 Февруари 2026

В новата брошура на Аптеки ПроФарма ще откриете: АБОКА Необианацид x45 таблетки – 17.69 €, Walmark Sinulan ...

Notino Промоция Свети Валентин 09 Февруари – 15 Февруари 2026 Notino Промоция Свети Валентин 09 Февруари – 15 Февруари 2026

Тази седмица в Notino ще откриете: - До -30% на избрани марки и продукти с кода love - Специален ...

Parfium Промоция Свети Валентин 06 Февруари – 14 Февруари 2026 Parfium Промоция Свети Валентин 06 Февруари – 14 Февруари 2026

В новата‎ промоция на Parfium ще намерите: Versace Bright Crystal Подаръчен комплект за жени - цена 47,55 ...