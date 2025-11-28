В новата брошура на TeMax ще откриете: ГРАНИТОГРЕС COSMOS 25 SAND 40/40 МАТ – 96483 — цена 15,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС APIA ORANGE 60/60 GLOOSY – 90701 — цена 20,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС ONYX ADONIS NATURAL 60/120GL – 95210 – цена 21,99 лв.; ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 100-11 8ММ 198/1218/AC3 FORST – 97407 – цена 12,99 лв.; ФАЯНС STONEFLOW 30/60 8012LT/GL – 95177 – цена 16,99 лв.; МОНОБЛОК 3010 ЗАДНО ОТТИЧАНЕС КАПАК БЯЛ – 90961 – цена 99,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

TeMax Каталог-Брошура 28 Ноември – 18 Декември 2025