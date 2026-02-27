В новия каталог брошура на TeMax ще откриете: АКУСТИЧЕН СТЕНЕН ПАНЕЛ Ecosilence ОПУШЕН ДЪБ H31 60.5*2.1*260CM – 98170 – цена 49,99 €; ПАНЕЛ АКУСТИЧЕН ГЪВКАВ 60.5*1.4*260CM ЦВЯТ ОРЕХ ЕСПРЕСО H707 – 98632 – цена 45,99 €; МОТОФРЕЗА АГРОМАШИНИ 7К.С.С АКСЕСОАРИ – 96988 Мощност (к.с) 4,3 Ширина на фрезоване ММ 950 Брой скорости напред 2 Скорости назад 1 – цена 399 €; СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 5204 65Л. (ГРАДИНСКА) – 53399 Брой колела 1 Товароносимост (КГ) 100 Обем (Л) 65,00 – цена 19 €; МРЕЖА ОГР.PANANET PVC 5/5СМ H1.5Х10Ф2.8 – 99178 – цена 39,99 €; КОМБИНИРАНА ГРАДИНСКА ПРЪСКАЧКА АКУМУЛАТОРНА И РЪЧНА 16 Л., 12V/8AH – 82767 Напрежение (V) 12 Капац. на резервоара за вода Л 16 Капацитет (Ah) 8 Гаранция (Г) 2 – цена 39 €; КОМПЛЕКТ HONOLULU 3 ЧАСТИ РАТАН – 94139 – цена 119,99 €; КОМПЛЕКТ YSTAD 3 ЧАСТИ СИН – 94553 Материал на градински мебели PVC И МЕТАЛ Сгъваем модел НЕ Възглавници в комплекта НЕ съхранение НЕСТИФИРАЩ Функция Неразтегаема – цена 99,99 € и много други.
Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.
TeMax Каталог-Брошура 27 Февруари – 19 Март 2026