В новата брошура на TeMax ще откриете: SPC ВОДОУСТОЙЧИВ ЛАМИНАТ 4MM+1MM 182/1220/AC3 – 96699 – цена 28,99 лв./14,82€ лв.; ГРАНИТОГРЕС COLUMBIA GREY 60/120 МАТ – 96611 – цена 32,99 лв./16,87€ лв.; ГРАНИТОГРЕС BARK BROWN 19.5/120 – 96599 – цена 18,99 лв./9,71€ лв.; ПАРКЕТ ЛАМИНАТ TM802 8ММ 198/1218/AC3 FORST – 96782 – цена 12,99 лв./6,64€; ГРАНИТОГРЕС APIA ORANGE 60/60 GLOOSY – 90701 – цена 20,99 лв./10,73€; МОНОБЛОК PRESIDENT З.О.С КАПАК CAT0606 – 90644 – цена 109,99 лв./56,24€ и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

TeMax Каталог-Брошура 26 Септември – 16 Октомври 2025