В новия каталог-брошура на ТeMax ще откриете: ФАЯНС MAGICAL STATUARIO GREY 30/60 GL – 95175 – цена 17,99 лв.; КОМПЛЕКТ СТЪПАЛО И ЧЕЛО COLUMBIA GREY – 96612 – цена 28,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС OAK GRAY 19.5/120 – 96602 – цена 22,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС COSMOS WHITE 40/40 МАТ 3002 – 96466 – цена 16,99 лв.; ГАНИТОГРЕС GALIANO GOLD 60/60 SP-501 GL – 95187 – цена 19,99 лв.; КРИЛО UNO БЯЛА 84,4СМ. ДЯСНА – 96639 – цена 109,99 лв.; БАТУТ SUNDAY 140/40/125 ПЧЕЛИЧКА ДО 80КГ – 81943 – цена 159,00 лв.; ЛЮЛКА ГРАДИНСКА 3-МЕСТНА 170/110/153 OLIVE – 93433 – цена 119,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

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Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Темакс: www.temax.bg

TeMax Каталог-Брошура 25 Юли – 14 Август 2025