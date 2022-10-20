TeMax Каталог-Брошура 22 Октомври – 11 Ноември 2022

В новия каталог- брошура на ТеМакс ще откриете: ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ TAYFUN 1200W – цена 89,99 лв.; КЕРЕМИДА БИТУМНА ПЧЕЛНА ПИТА ЧЕРВ 2,61M2, 1 брой – цена 28,69 лв.; ФРЕЗА ЕЛ.TAYFUN 750W 32CM – цена 169,00 лв.; ПАРКЕТ ЛАМ.TM801 8ММ 200/1220/AC3 FORST, 1 кв.м. – цена 15,49 лв.; СМЕСИТЕЛ БЪРЗОНАГ. СТОЯЩ ХРОМ МЕТАЛ – цена 119,99 лв.; ТРИОН ЕЛ.АГРОМАШИНИ 2400W 40CM – цена 199,99 лв.; СМЕСИТЕЛ RIVERA MAX ЗА КУХНЯ СТЕНЕН – цена 49,99 лв.; МОНОБЛОК CFT05V MELIA Д.О. – цена 139,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Разгледайте всички актуални брошури и каталози на магазини TeMax тук.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Темакс: www.temax.bg