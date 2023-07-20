В новия каталог-брошура на TeMax ще откриете: БАСЕЙН НАДУВАЕМ EASY SET 3.05/76СМ ФП – цена 139,99 лв.; БАСЕЙН МЕТ.РАМКА 3.66/0.76М Ф.П. – цена 239,99 лв.; ‘МАРКУЧ ГРАДИНСКИ АРМИРАН 15М РОЛКА’, 1/2″ – цена 12.99 лв.; ЗАВЕСА МАГНИТНА 100Х220 БЯЛА – цена 10,99 лв.; СЕННИК ЗА ТЕРАСА S900 290/200СМ ЛЯВ Р570 – цена 299,99 лв.; ВЕНТИЛАТОР HAVANA 40W/D41CM – цена 33,99 лв.; ЧАДЪР ТИП БАНАН 250/250СМ КВАДРАТ ЗЕЛЕН – цена 159,99 лв. и много други

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

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Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

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TeMax Каталог-Брошура 21 Юли – 03 Август 2023