В новия каталог-брошура на TeMax ще откриете: МОНОБЛОК SENATOR CFT05H З.О.С КАПАК – цена 99,99 лв.; ВОДОСТРУЙКА KARCHER К2 1400W 110 БАРА/36 – цена 139,99 лв.; ВИНТОВЕРТ ЕЛ.TAYFUN 2СК. 300W N – цена 49,99 лв.; ПАРКЕТ ЛАМ.TM801 8ММ 200/1220/AC3 FORST – цена 14,99 лв.; БАСЕЙН МЕТ.РАМКА 2.44/51СМ 6+ 28205 – цена 129,99 лв.; ШАТРА COMBO 3/3M ВИС 2.6М МОКА – цена – 399,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Темакс: www.temax.bg

TeMax Каталог-Брошура 19 Май – 08 Юни 2023