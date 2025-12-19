В новата брошура на TeMax ще откриете: ТЕРАКОТ SIENA CALAS 40/40 GLOSSY 7052 – 95156 — цена 13,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС ARIC NATURAL 60/120 GLOSSY – 90691 – цена 23,99 лв.; ДОЛЕН ШКАФ ЗА БАНЯ DALIA – PVC, СТОЯЩ, 45/34/72 СМ – 85957 – цена 199,00 лв.; SPC ВОДОУСТОЙЧИВ ЛАМИНАТ 4MM+1MM182/1220/AC4/V – 96700 – цена 28,99 лв.; ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ TM805 8ММ 198/1218/AC3 FORST – 97406г – цена 11,99 лв.; КОНВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪКЛЕН ПАНЕЛ HEATMANN PN2000GS 2000W – 97281 – цена 149,00 лв.; ОДЕЯЛО WAVE BUBBLE 150/200 СМ – 97498 – цена 11,99 лв.; ИЗТРИВАЛКА PRINT 45/75CM RUSTIKA – 97243 – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

TeMax Каталог-Брошура 19 Декември – 31 Декември 2025