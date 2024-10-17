В новия каталог-брошура на магазини TeMax ще откриете: ФИЛТЪР ЗА АСПИРАТОР URBAN/55305 – 89650 – цена 2,59 лв.; АКСЕСОАРИ BBQ BURNSTAMP 3Ч – 84761 – цена 7,99 лв.; НОЖИЦА ЗА БАРБЕКЮ 30 СМ – 51772 – цена 3,59 лв.; БУТИЛКА КЛИПС КРЪГ SWING 0.125Л – 14674 – цена 2,99 лв.; ЧАШИ УИСКИ КАРАТ 325МЛ К-КТ 6БР 52885 – 93053 – цена 8,49 лв.; БУТИЛКА КЛИПС ПЛОСКА SWING 0.500Л – 14676 – цена 6,59 лв.; БУТИЛКА КЛИПС ПЛОСКА SWING 0.250Л – 14675 – цена 5,59 лв.; БУТИЛКА ЗА БЯЛО ВИНО/РАКИЯ 750 МЛ – 80790 – цена 0,89 лв.; КУТИИ БУРКАНИ 3 БР INFINITY PROM – 85723 – цена 1,99 лв.; КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ PVC 45X30X10 С КАПАК – 85718 – цена 3,99 лв.; КУПИ К-КТ МАЯ 4 БР /0.5+1+2+3Л/PVC PROM – 62165 – цена 4,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Разгледайте всички актуални брошури и каталози на магазини TeMax тук.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Темакс: www.temax.bg

TeMax Каталог-Брошура 18 Октомври – 07 Ноември 2024