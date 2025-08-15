В новия каталог и брошура на TeMax ще откриете: ГРАНИТОГРЕС VEIN BROWN 60/120 GLOSSY – 90690 – цена 26,99 лв.; АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ TAYFUN, 12V, С КУФАР И АКСЕСОАРИ – 90149 – цена 79,99 лв.; МОНОБЛОК MELIA, ДОЛНО ОТТИЧАНЕ, С КАПАК – 66929 – цена 109,99 лв.; ХАМАК BALI 200/80СМ ПАМУК РАЙЕТА ЛЕТВИ – 94833 – цена 19,99 лв.; ЛЮЛКА ГРАДИНСКА 3-МЕСТНА 170/110/153 МОКА – 93431 – цена 99,90 лв.; БАТУТ SUNDAY 140/40/125СМ – 78136 – цена 159,99 лв.; ГРАДИНСКИ КОМПЛЕКТ FLORA, МАСА С 6 БРОЯ СТОЛОВЕ, АНТРАЦИТ – 78491 – цена 249,99 лв.; КОМПЛЕКТ РАТАН CANNES 5 ЧАСТИ – 94551 – цена 419,99 лв.; КОМПЛЕКТ KOPENHAGEN 4 ЧАСТИ – 94526 – цена 339,99 лв.; КОМПЛЕКТ CORDOBA 4 ЧАСТИ ВЪРТЯЩИ СТОЛОВЕ – 94548 – цена 899,99 лв.; КОМПЛЕКТ STOCKHOLM АЛУМИНИЙ 7 ЧАСТИ – 93226 – цена 999,99 лв.; КОМПЛЕКТ GENT АЛУМИНИЙ 5 ЧАСТИ – 94539 – цена 1299,99 лв. и много други.
Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.
Разгледайте всички актуални брошури и каталози на магазини TeMax тук.
Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.
За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Темакс: www.temax.bg
TeMax Каталог-Брошура 15 Август – 04 Септември 2025