TeMax Каталог-Брошура 17 Октомври – 06 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на TeMax ще откриете: ПРЕПАРАТ ЗА ТЕРАКОТ БЛЯСЪК OCEAN 1.5Л – 94317 – ценa 2,59 лв.; АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ 6 ЧАСТИ ALFA – 91275 – ценa 29,99 лв.; АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ 6 ЧАСТИ BETA – 91276 – цена 29,99 лв.; ДУШ С-МА БЕЗ С-Л RIM БЯЛА КРЪГ – 61332 – цена 59,99 лв.; ДУШ С-МА БЕЗ С-Л MONA КРЪГ – 44657 – цемна 59,99 лв.; ЦВЕТОУЛАВЯЩИ КЪРПИ SALINA ЗА ПЕТНА 20 БР – 89359 – цена 3,79 лв.; ЦВЕТОУЛАВЯЩИ КЪРПИ SALINA ЛАВАНДУЛА 20 Б – 89360 – цена 3,79 лв.; ЦВЕТОУЛАВЯЩИ КЪРПИ SALINA ЛЕТЕН БРИЗ 20 – 89361 – цена 3,79 лв.; ЗАКАЧАЛКИ ЗА ДРЕХИ PVC КОМПЛЕКТ 10БРОЯ – 98343 – цена 2,90 лв.; ПАНТОФИ ПУФИ LADY №36-37 ОРАНЖ – 91793 – цена 5,99 лв.; ПАНТОФИ ПУФИ LADY №40-41 РОЗОВ – 91798 – цена 5,99 лв.; ПАНТОФИ ПУФИ LADY №36-37 ЗЕЛЕН – 91799 – цена 5,99 лв.; ПАНТОФИ ПУФИ LADY №40-41 БЕЖ – 91804 – цена 5,99 лв.; ПАНТОФИ ПУФИ LADY №40-41 КАФЕ – цена 5,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Разгледайте всички актуални брошури и каталози на магазини TeMax тук.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Темакс: www.temax.bg

