В новия каталог-брошура на магазини TeMax ще откриете: ТРИМЕР ЕЛ.TAYFUN 550W 30СМ GT20041 – 52361 – ценa 79,99 лв.; ШПУЛА ЗА ТРИМЕР ЕЛ.550W 30СМ SPQT6047 – 52514 – цена 5,99 лв.; К-КТ ТРАПЕЗ МАСА 110/60+4СТОЛА Т.ОРЕХ – 59364 – цена 149,99 лв.; ОРАНЖЕРИЯ ТУНЕЛНА 350/200/200 СМ – 53712 – цена 203,99 лв.; ОРАНЖЕРИЯ ТУНЕЛНА 400/300/200 СМ – 53713 – цена 280,49 лв.; ОРАНЖЕРИЯ АЛУМ. МИНИ 100/60/40-30СМ – 80812 – цена 76,49 лв.; ТРЕВА ИЗК.ШИР.4М ВЛАКНО 7ММ ЗЕЛЕНА РР – 54828, кв. м. – цена 6.99 лв.; ОГРАДНО PVC ПАНО ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА 1Х3М – 65306 – цена 44.99 лв.; МРЕЖА ЗАСЕНЧВАЩА 1,5/50М 80 ГР/КВ.М – 80049, 1 м – цена 1,99 лв.; ПОЧВА УНИВЕРСАЛНА ADVANCED2 40Л – 77998 – цена 9,99 лв.; СМЕС ТРЕВНА GLOBALGRASS МИКРОДЕТЕЛИНА1КГ – 80207 – цена 21 99 лв.; РАЗКЛОНИТЕЛ ДВОЕН ЗА КАПК.МАРКУЧ Ф16ММ – 62333 – цена 0.59 лв.; СЪЕДИНИТЕЛ ОРЕБРЕН ЗА КАПК. М-Ч Ø16*16ММ – 62328 – цена 0.29 лв. и много други.

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TeMax Каталог-Брошура 12 Април – 02 Май 2024