В новия каталог брошура на TeMax ще откриете: ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 4085 8ММ 198/1218/AC3 FORST – 97408 – цена 5.59 €; ГРАНИТОГРЕС AZURE BIANCO 60/120 MAT – 90696 – цена 9.99 €; АКУСТИЧЕН СТЕНЕН ПАНЕЛ Ecosilence СИВ H362 60.5*2.1*260CM – цена 49.99 €; ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ TAYFUN 1200W INOX – 74824 – цена 30.69 €; МОНОБЛОК PRESIDENT З.О.С КАПАК CAT0606 – 90644 – цена 55.99 €; КРИЛО UNO БЯЛА 84,4СМ. ЛЯВА – 96638 – цена 57.79 €; КОМПЛЕКТ EVA ДОЛЕН ШКАФ ЗА БАНЯ – 60 СМ, С ОГЛЕДАЛО, СТЕНЕН – 86580 – цена 153.99 €; ШКАФ ЗА БАНЯ NERO 60/46/50СМ PVC СТЕНЕН – 93086 – цена 159.99 € и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Разгледайте всички актуални брошури и каталози на магазини TeMax тук.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Темакс: www.temax.bg

TeMax Каталог-Брошура 09 Януари – 29 Януари 2026