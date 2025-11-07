В новата брошура на TeMax ще откриете: SPC ВОДОУСТОЙЧИВ ЛАМИНАТ 4MM+1MM182/1220/AC4/V – 96701 – цена 29,99 лв./15,33€; ГРАНИТОГРЕС LOGGERWEN GREY 19.5/120 – 96601 – цена 18,99 лв./9,71€; ГРАНИТОГРЕС RIVEROGRASS 8 GREY 40/40 МАТ – 96474 – цена 14,99 лв./7,66€; ГРАНИТОГРЕС NILANGE BIANCO 60/60 GLOOSY – 90698 – цена 20,99 лв./10,73€; ПРЕПАРАТ ПЕРИЛЕН BLUME 4Л 100ПР – 96606 – цена 19,99 лв./10,22€; ШКАФ ЗА БАНЯ ГОРЕН MANI 50/65СМ ОСВ.PVC – 83117 – цена 79,99 лв./40,90€ и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

TeMax Каталог-Брошура 07 Ноември – 27 Ноември 2025