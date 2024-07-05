В новия каталог-брошура на TeMax ще откриете: ЛАМИНАТ 200/1220/AC3 8ММ, FORST – 84496 – цена 12,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС PULPIS BEIGE 44/44 MAT – 88715 – цена 16,99 лв.; ГРАНИТОГРЕС MARVEL CARRARA 60/60 GLOSSY – 86584 – цена 21,99 лв.; СКАРА ЕЛ. 1.6КW С КАПАК РУБИНО – 13354 – цена 34,99 лв.; ЛАМПА УЛТРАВ. С/У ИНСЕКТИ ДО 20КВ/М ЧЕР. – 50898 – цена 16,99 лв.; КОЗИРКА ПОЛИКАРБОН ПРОЗРАЧЕН 700/1200 – 83015 – цена 74,99 лв.; ПРЕПАРАТ ПЕРИЛЕН PAREL WASH 4Л – 84443 – цена 13,99 лв.; МОНОБЛОК RIMLESS, ЗАДНО ОТТИЧАНЕ, С КАПАК СЪС ЗАБАВЕНО ПАДАНЕ – 83268 – цена 125,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на разнообразни промоции на стоки за дома, градински мебели и аксесоари, строителна техника и материали, подови настилки, санитария, авто аксесоари в новата брошура на хипермаркети Темакс.

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Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

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TeMax Каталог-Брошура 05 Юли – 25 Юли 2024