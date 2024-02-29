В новия каталог-брошура на магазини TeMax ще откриете: БОРМАШИНА УД.TAYFUN 1050W NAID0105006 – 74827 – ценa 64,99 лв.; ВИНТОВЕРТ АК.TAYFUN 18V 1.5AH+70 АКС – 79580 – цена 119,99 лв.; ШКАФ ЗА БАНЯ К-КТ LOTOS 9254 50СМ СТОЯЩ – 85958 – цена 219,99 лв.; ШКАФ ЗА БАНЯ К-КТ EVA 60/46/52СМ СТЕНЕН – 86580 – цена 379,99 лв.; ГОТВАРСКА ПЕЧКА HANSA FCCW 580009 – 61930 – цена 759 лв.; ГОТВАРСКА ПЕЧКА HANSA FCCW 59209 – 61925 – цена 829 лв.; ГОТВАРСКА ПЕЧКА HANSA FCCW 59493 – 61920 – цена 999 лв.; ШКАФ ЗА БАНЯ OAK W906 60СМ PVC СТЕНЕН – 86323 – цена 249,99 лв.; ПАНЕЛ ХИДРОМАСАЖЕН 80178 CHROM – 85911 – цена 249,99 лв.; ПАНЕЛ ХИДРОМАСАЖЕН 80178G GOLD – 85909 – цена 319,99 лв.; ДУШ КАБИНА 90/90/185СМ 4ММ ОВАЛ ХРОМ БЕЗ – 85780 – цена 179,99 лв.; ПАРАВАН СТАЦИОНАРЕН 100/200СМ 6ММ BLACK – 85774 – цена 249,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

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TeMax Каталог-Брошура 01 Март – 21 Март 2024