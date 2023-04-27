В новия каталог-брошура на TeMax ще откриете: МЕБЕЛ БАНЯ К-Т WOOD PVC СТЕНЕН 60СМ БЯЛ – цена 249,99 лв.; БОЙЛЕР GCV804420 D03 TSR – цена 209,99 лв.; ФАЯНС MALDON PERLA 20/60 – цена 13,99 лв.; ПРЕП-Т ПЕРИЛЕН EAZY COLOR 1.1Л/8 – цена 4,99 лв.; БИРЕН СЕТ CATERING СГЪВ. МАСА180 + ПЕЙКИ PVC – цена 249,99 лв.; КОСА МОТОРНА TAYFUN 42.7CC RM-MT430 – цена 159,99 лв.; ВОДОСТРУЙКА ЕЛ.TAYFUN 1450W 100BAR – 119,99 лв.; ЛАТЕКС KRAFT CC К01 БАНАН 2.5Л – цена 13,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Темакс ще откриете в градовете София, Велико Търново, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Севлиево, Силистра, Раднево, Враца, Пазарджик, Монтана, Кърджали и Сливен.

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TeMax Каталог-Брошура 29 Април – 19 Май 2023