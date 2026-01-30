В новия каталог брошура на Tedi ще откриете: Роза прибл. 60 см, по – ценa 1.96 €; Комплект за караоке 3 W, 3 V, 2,402 – 2480 MHz, различни дизайни, по – цена 20.00 €; Драскалка за котки с дизайн „Мона Лиза“, по – цена 5.00 €; Нощна лампа прибл. 11x5x18 см, различни дизайни, по – цена 3.00 €; Плюшено сърце прибл. 12 см, различни дизайни, по – цена 1.00 €; Плюшена играчка XXL прибл. 130 см, по – цена 40,00 €; Балони с форма на сърце металически, розови или златисти, Ø прибл. 30 см, 1 бр. = 0,75 €/1,47 лв., по – цена 3,00 € и много други.

TEDi е немска верига магазини, в които можете да откриете истинско разнообразие от стоки за дома, аксесоари за декорация, детски стоки и много продукти за вашето хоби.

Веригата разполага с 3 000 филиала в 15 държави. В България представянето на марката тепърва ще се разширава.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини TEDi: www.tedi.com

TEDi Брошура Каталог 30 Януари – 08 Февруари 2026