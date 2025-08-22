В новия каталог-брошура на Tedi ще откриете: Копирна хартия A4, 500 листа, 1 лист = 0,02 лв./0,01 €, по – цена 8,00 лв.; Тетрадка със спирала A4 60 листа, карирана или с редове, 1 лист =0,05 лв./0,02 €, по – цена 2,00 лв.; Маркери 1 бр. = 0,50 лв./0,25 €, по – цена 2,00 лв.; Конус за училище Пес патрул, пълен по – цена 4,00 лв.; Кутия за храна Пес патрул, Покемон или Майнкрафт с 3 отделения, закопчаване с клипс, изработени от пластмаса, различни модели, по – цена 8,00 лв.; Окомплектован моливник Супер Марио различни десени, по – цена 7,00 лв.; Чаша с термоефект Хари Потър 300 мл, променя рисунката при наливане на топли течности, керамична – цена 14,00 лв. и много други.

TEDi е немска верига магазини, в които можете да откриете истинско разнообразие от стоки за дома, аксесоари за декорация, детски стоки и много продукти за вашето хоби.

Веригата разполага с 3 000 филиала в 15 държави. В България представянето на марката тепърва ще се разширава.

TEDi Брошура Каталог 22 Август – 30 Август 2025