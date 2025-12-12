В новата брошура на Tedi ще откриете: Фритюрник с горещ въздух обем 3,1 л, 1,350 W, 220–240 V, 50–60 Hz, по — цена 60,00 лв.; Щипка за салата и сервиране в черно и сиво, от неръждаема стомана и пластмаса, по — цена 2,00 лв.; Мини фотоапарат прибл. 2,5×2,7 см, с USB кабел, различни цветове, по – цена 20,00 лв.; Bluetooth слушалки зареждане 1 час, обхват 8–10 м, без кабел за зареждане, по – цена 14,00 лв.; Балони Ø прибл. 27 см, сребристи и златистив един комплект, 1 бр. = 1,20 лв./ 0,61 €, по – цена 6,00 лв. и много други.

TEDi е немска верига магазини, в които можете да откриете истинско разнообразие от стоки за дома, аксесоари за декорация, детски стоки и много продукти за вашето хоби.

Веригата разполага с 3 000 филиала в 15 държави. В България представянето на марката тепърва ще се разширава.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини TEDi: www.tedi.com

TEDi Брошура Каталог 12 Декември – 21 Декември 2025