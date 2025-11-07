TEDi Брошура Каталог 07 Ноември – 15 Ноември 2025

Публикувано в , , на 7 ноември 2025 admin

В новата брошура на Tedi ще откриете: Dunlop LED преносима тонколона с Bluetooth с дръжка и USB C, 80dB, 10 W, капацитет на батериите: 3.7 V, 87.5 MHz-108 MHz, Bluetooth: 2402-2480 MHz, по – цена 50,00 лв.; LED свещ прибл. 80 см, работи с батерии, батериите не са включени, по – цена 30,00 лв.; Грейка вместимост прибл. 1,75 л, калъф от полар, различни дизайни, по – цена 10,00 лв.; Термочаша от неръждаема стомана вместимост прибл. 1,2 л, с практично затваряне, по с включена сламка запазва напитката топла до 6 часа и студена до 10 часа 20 ч – цена 20,00 лв. и много други.

TEDi е немска верига магазини, в които можете да откриете истинско разнообразие от стоки за дома, аксесоари за декорация, детски стоки и много продукти за вашето хоби.

Веригата разполага с 3 000 филиала в 15 държави. В България представянето на марката тепърва ще се разширава.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини TEDi: www.tedi.com

TEDi Брошура Каталог 07 Ноември – 15 Ноември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Комсед Промоция Happy Weekend 07 Ноември – 09 Ноември 2025 Комсед Промоция Happy Weekend 07 Ноември – 09 Ноември 2025

Задава се любимата уикенд акция за децата в Комсед! Само от 7-ми до 9-ти ноември 2025 г., ...
Хиполенд Промоция Луд Петък 07 Ноември – 08 Ноември 2025 Хиполенд Промоция Луд Петък 07 Ноември – 08 Ноември 2025

Идва любимата акция на децата в Хиполенд - акция Луд Петък! Само този петък и събота - ...
Ozone Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025 Ozone Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025

В новата‎ промоция на Ozone ще намерите: Смартфон Xiaomi - Poco C85, 6.9'', 8GB/256GB, лилав Модел процесор: ...