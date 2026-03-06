В новата брошура на Tedi ще откриете: Декоративно диско яйце за закачване, прибл. 3,5×5 см или прибл. 8×12 см, 1 бр. = 0,33 €/0,65 лв. по – цена 2,00 €; Декоративен диско заек прибл. 30 см, различни цветове, по – цена 7,00 €; Плюшен ключодържател Мече – изненада изненада с един от четири плюшени ключодържатели – мечета, по – цена 4,00 €; Декоративно диско яйце прибл. 10×14 см, различни цветове, по – цена 3,00 €; Одеяло за пикник прибл. 150×150 см, по – цена 5,00 €; Термочаша със сламка вместимост 1,2 л, различни цветове, по – цена 8,00 € и много други.

TEDi е немска верига магазини, в които можете да откриете истинско разнообразие от стоки за дома, аксесоари за декорация, детски стоки и много продукти за вашето хоби.

Веригата разполага с 3 000 филиала в 15 държави. В България представянето на марката тепърва ще се разширава.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини TEDi: www.tedi.com

TEDi Брошура Каталог 06 Март – 15 Март 2026