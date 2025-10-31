В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Суитшърт с качулка и джоб-кенгуру Цвят: кремав – цена 10,00 лв.; Контейнер за съхранение с мерителна скала Цвят: бежово – цена 6,80 лв.; Аксесоари за баня Цвят: бежово – цена 8,90 лв.; Органайзер за кабели 33 cm x 13,5 cm x 11 cm Цвят: черeн – цена 7,50 лв.; Четка за почистване на съдове 5 cm x 5 cm x 26 cm Цвят: тъмносиво Супер четка за плодове, зеленчуци или ястия – цена 4,90 лв.; Четка за почистване на съдове 5 cm x 5 cm x 26 cm Цвят: кремав Супер четка за плодове, зеленчуци или ястия – цена 4,90 лв.; Органайзер за документи с разделители 32 cm x 23,3 cm x 2 cm Цвят: червeн Ще бъде полезно за подреждане на всички важни документи или произведения на изкуството на детето, съдържа множество отделения, които могат да бъдат допълнително подписани или неотметнати – цена 7,80 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция Черни Дни 31 Октомври – 06 Ноември 2025