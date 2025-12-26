Sinsay Промоция 26 Декември 2025 – 06 Януари 2026

В новата промоция на Sinsay ще откриете: Тениска на райе 98 – 140 – цена 3,90 лв.; Панталон от меланж трико 98 – 140 – цена 5,80 лв.; Комплект от 2 тениски с дълги ръкави – цена 5,80 лв.; Панталон – цена 5,80 лв.; Контейнери за храна, 3 броя – цена 3,90 лв.; Тениски, 2 броя The Simpsons – цена 5,80 лв.; Пола-Панталон – цена 8,80 лв.; Контейнери за храна – комплект от 7 броя – цена 7,80 лв.; Двуцветни пижами – пакет от 2 броя – цена 11,70 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg

